Не iPhone: какой телефон стал самым популярным в истории и почему этот рекорд невозможно побить

Несмотря на доминирование Apple на рынке современных гаджетов, техногигант до сих пор не побил рекорд самых продаваемых мобильных телефонов всех времен. На вершине рейтинга прочно закрепились легендарные кнопочные аппараты от Nokia.

Кто на вершине: что говорят цифры

Самым успешным смартфоном в истории Apple является линейка iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Благодаря появлению долгожданных больших экранов эти модели разошлись тиражом в 224 миллиона единиц. Однако в общем зачете мобильных телефонов они занимают лишь третье место.

Nokia 1110 (фото: wikimedia)

Первые две позиции неизменно занимают устройства Nokia:

Nokia 1100 (2003 год выпуска) - 250 миллионов проданных копий;

Nokia 1110 (2005 год выпуска) - 248 миллионов проданных копий.

Секрет доминирования Nokia

Главным фактором успеха Nokia 1100 и 1110 была их доступность. В то время как конкуренты вроде Motorola Razr V3 продавались за 449 долларов, Nokia предлагала свои модели по цене от 78 до 100 долларов. Это сделало их идеальными для развивающихся рынков.

Надежность, длительное время работы аккумулятора и низкая цена позволили финскому бренду создать настоящий народный гаджет.

Nokia 1100 (фото: wikimedia)

Почему рекорды Nokia, вероятно, не будут побиты?

Эксперты выделяют несколько причин, почему мы больше не увидим таких массовых тиражей одной модели. Во-первых, на современном рынке царит сверхвысокая конкуренция. По состоянию на апрель 2026 года доли Apple и Samsung почти равны - около 21% у каждой. Кроме них, значительное влияние имеют Xiaomi и Huawei, а это размывает внимание покупателей между десятками брендов.

Во-вторых, изменилось поведение потребителей. Сегодня пользователи держат свои смартфоны значительно дольше, чем раньше. Если в начале 2000-х замена телефона была частым событием, то теперь циклы обновления гаджетов растянулись на годы. Именно эти факторы разбивают шансы любой модели iPhone или Galaxy преодолеть отметку в четверть миллиарда проданных единиц.