Siri станет похожей на ChatGPT: Apple готовит большой перезапуск
Компания Apple планирует показать совершенно новую версию своего ИИ уже в июне на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2026. Вопрос конфиденциальности и защиты личной информации станет главной темой во время масштабной презентации обновленного голосового помощника Siri.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Какие функции получит первое автономное приложение Siri
По информации авторитетного технологического обозревателя Марка Гурмана, предстоящий перезапуск Siri является "едва ли не самым главным шансом для Apple вернуть себе лидерские позиции и доказать релевантность собственных разработок в эпоху стремительного развития ИИ".
Главной сенсацией обновления должен стать запуск первого в истории отдельного, самостоятельного приложения Siri. Сервис будет работать на базе технологий искусственного интеллекта Google Gemini и предложит полноценный опыт общения с чат-ботом в стиле популярного ChatGPT. Однако, в отличие от конкурентов, приложение от Apple будет иметь жесткие встроенные лимиты на срок хранения и использования личных данных пользователей.
Источники раскрывают следующие детали будущих настроек безопасности:
Автоматическая очистка истории. Смартфоны получат инструмент, аналогичный стандартному приложению "Сообщения" (Messages). Пользователи смогут настроить автоматическое полное удаление диалогов с ИИ через 30 дней или через один год.
Полный контроль над памятью ИИ. По желанию владелец устройства сможет выбрать опцию сохранять все свои текстовые запросы и ответы бота бессрочно или же удалять их вручную в любой момент.
Жесткие ограничения для алгоритмов. Apple планирует строго лимитировать доступ сторонних систем к информации пользователя, чтобы она не использовалась для дальнейшего обучения нейросетей.
Почему Apple делает акцент на безопасности?
Аналитики отмечают, что такой радикальный фокус на конфиденциальности может иметь и другой, скрытый мотив. Марк Гурман предполагает, что громкие заявления о защите приватности могут служить удобным оправданием для определенных технических недостатков или ограниченной функциональности Siri на фоне более сильных конкурентов.
Кроме того, такой шаг позволяет Apple несколько сместить фокус внимания с того факта, что за непосредственную обработку запросов и большую часть архитектуры безопасности в этом обновлении на самом деле будут отвечать технологические алгоритмы поискового гиганта Google.
Ожидается, что все официальные подробности интеграции и точные сроки релиза новой системы на iPhone пользователи узнают во время открытия летней конференции Apple.