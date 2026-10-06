Досье на каждого: Meta Muse обвинили в цифровой слежке

Meta Muse собирает подробную информацию о людях из близкого окружения пользователей - это было обнаружено при анализе внутренних документов системы. При этом ИИ получает доступ к банковским счетам, мессенджерам и другим персональным данным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WIRED и утечку системных промптов.

Автоматическое создание профилей окружения

Все системные инструкции и файлы Muse оказались легкодоступными: ИИ-агент открыто делится ими, если пользователь просто попросит об этом в чате.

Независимый исследователь Каран Джоши и специалисты The Future Society извлекли системные промпты ассистента и выяснили, что одна из ключевых команд алгоритма - это ежечасный процесс создания и обновления отдельной страницы для каждого человека из окружения пользователя.

Досье формируются даже для тех лиц, которые сами не являются пользователями Muse или сервисов Meta.

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Структура цифровых карт содержит

Персональные данные и факты: имя, формат связи с пользователем, место жительства, профессия, важные даты (дни рождения, годовщины).

Контекст и общие цели: регулярные темы обсуждений (например, предстоящий переезд или совместное накопление средств), совместные поездки и прошлые разрешенные конфликты.

Анализ отношений: оценка степени близости, паттерны взаимодействия и определение текущих потребностей в общении.

Параметры укрепления связей (Strengthening): автоматические предложения по улучшению отношений - повод для звонка, темы для возобновления разговора или идеи для подарков.

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Скандалы с шоппингом, уязвимости и позиция разработчиков

Стремление Meta создать персонализированный помощник уже привело к серьезным оговоркам со стороны безопасности и партнеров.

Каких именно?

Блокировка со стороны Amazon: в сентябре компания Amazon заблокировала Muse возможность совершать покупки в своем онлайн-магазине из-за того, что Meta не предупредила о запуске ассистента заранее, а также из-за беспокойства по защите учетных данных покупателей;

Уязвимость нулевого дня (Zero-Day): Meta недавно закрыла критический пробел в версии Muse для Mac, которая позволяла стороннему вредоносному ПО перехватывать управление ассистентом и использовать предоставленные ему пользователем разрешения;

Вопросы приватности: исследователи отмечают, что стремление ИИ узнать о человеке "как о друге" является "тревожной обратной стороной бесплатных услуг".

В комментарии изданию представители Meta заявили, что сбор информации производится только из публичных источников и данных, которыми пользователь добровольно делится с ассистентом.

Все сведения хранятся в защищенной виртуальной машине (VM) каждого отдельного пользователя, которая недоступна другим ассистентам, а сам пользователь имеет возможность в любой момент очистить память ИИ.

Несмотря на это, эксперты по этике подчеркивают: через такие инструменты компания получает беспрецедентный объем контекстуальных данных о частной жизни людей без их прямого согласия.