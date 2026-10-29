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Главная » Бизнес » Tech

Слив данных ФСБ или полная блокировка: РФ поставила ультиматум Apple и Microsoft

14:16 29.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Слив данных ФСБ или полная блокировка: РФ поставила ультиматум Apple и Microsoft Россия обязала Apple и Microsoft сохранять переписку пользователей 3 года (изображение: РБК-Украина)
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Российская Федерация внесла Apple Inc. и Microsoft Corp. в реестр так называемых "организаторов распространения информации". Такое решение обязывает технологических гигантов хранить данные пользователей и предоставлять их спецслужбам РФ по первому требованию.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на медийное агентство Bloomberg.

Новые требования Роскомнадзора и угроза блокирования

Отмечается, что американские компании внесли в реестр еще 2 октября. Внесение в этот список накладывает на сервисы жесткие юридические обязательства согласно российскому законодательству.

Основные требования к компаниям из реестра включают :

  • Сохранение переписки, аудио- и видеосообщений местных пользователей;
  • Передачу собранных данных российским спецслужбам по запросу;
  • Сохранение информации о пользователях и факте передачи их сообщений в течение 3 лет непосредственно на территории РФ.

За невыполнение этих требований компаниям грозят денежные штрафы, а в случае последующего отказа - полное ограничение доступа к их сервисам на территории России.

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Усиление цензуры в РФ

Попадание в реестр является частью масштабной кампании Кремля по усилению контроля над интернетом и иностранными цифровыми платформами, существенно ускорившейся после непровоцированного полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ситуация с другими иностранными сервисами в РФ выглядит следующим образом:

В январе в этот же реестр внесли компанию Google и ее сервис видеозвонков Google Meet.

Сервисы Snapchat, FaceTime, Discord, Viber, WhatsApp и Signal в России чаще всего доступны только через VPN.

ФСБ объявила в розыск основателя Telegram Павла Дурова, после чего мессенджер также оказался под повышенным давлением властей.

Согласно российским законам, Роскомнадзор имеет право вносить компании в список по запросу силовых ведомств или по решению суда без согласия самих организаций.

В настоящее время в перечне находятся несколько сотен компаний.

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