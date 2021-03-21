Шевченко довикликав у збірну України форварда "Дніпра-1" замість Циганкова і Бесєдіна

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко довикликав в команду форварда "Дніпра-1" Артема Довбика. При цьому Шевченко не може розраховувати на п'ятьох гравців з основної обойми збірної.
Причина, по якій тренер збірної довикликав Довбика - травми гравців "Динамо" Віктора Циганкова та Артема Бесєдіна. Також до березневих матчів відбору на Чемпіонат Європи точно не відновиться основний опорник Тарас Степаненко. Крім цього з-за позитивних тестів на COVID пропустять матчі збірної Ігор Харатін та Віктор Корнієнко.
Тепер в обоймі Шевченка знаходиться 29 гравців. Вони завтра мають прибути у розташування збірної.
Зазначимо, Артем Довбик раніше викликався до розташування збірної, але поки за національну команду так і не дебютував.
Нагадаємо, на початку березня Шевченко оголосив розширений список із 33 футболістів, яких він планує викликати на перший у 2021 році збір збірної України.
Раніше РБК-Україна писало, що УАФ перенесла домашні матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 проти Фінляндії і Казахстану з Львова в Київ. Матчі пройдуть 28 і 31 березня відповідного на НСК "Олімпійський".
Перший свій поєдинок відбору на ЧС Україна проведе на виїзді з Францією. Матч відбудеться 24 березня без глядачів.