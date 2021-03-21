Шевченко довызвал в сборную Украины форварда "Днепра-1" вместо Цыганкова и Беседина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в команду форварда "Днепра-1" Артема Довбыка. При этом Шевченко не может рассчитывать на пятерых игроков из основной обоймы сборной.
Причина, по которой тренер сборной довызвал Довбыка - травмы игроков "Динамо" Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Также к мартовским матчам отбора на Чемпионат Европы точно не восстановится основной опорник Тарас Степаненко. Кроме этого из-за позитивных тестов на COVID пропустят матчи сборной Игорь Харатин и Виктор Корниенко.
Теперь в обойме Шевченко находится 29 игроков. Они завтра должны прибыть в расположение сборной.
Отметим, Артем Довбык ранее вызывался в расположение сборной, но пока за национальную команду так и не дебютировал.
Напомним, в начале марта Шевченко объявил расширенный список из 33 футболистов, которых он планирует вызвать на первый в 2021 году сбор сборной Украины.
Ранее РБК-Украина писало, что УАФ перенесла домашние матчи сборной Украины в отборе на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана из Львова в Киев. Матчи пройдут 28 и 31 марта соответственного на НСК "Олимпийский".
Первый свой поединок отбора на ЧМ Украина проведет на выезде с Францией. Матч пройдет 24 марта без зрителей.