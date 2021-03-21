Шевченко довызвал в сборную Украины форварда "Днепра-1" вместо Цыганкова и Беседина

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко довызвал в команду форварда "Днепра-1" Артема Довбыка. При этом Шевченко не может рассчитывать на пятерых игроков из основной обоймы сборной.

Причина, по которой тренер сборной довызвал Довбыка - травмы игроков "Динамо" Виктора Цыганкова и Артема Беседина. Также к мартовским матчам отбора на Чемпионат Европы точно не восстановится основной опорник Тарас Степаненко. Кроме этого из-за позитивных тестов на COVID пропустят матчи сборной Игорь Харатин и Виктор Корниенко.

Теперь в обойме Шевченко находится 29 игроков. Они завтра должны прибыть в расположение сборной.

Отметим, Артем Довбык ранее вызывался в расположение сборной, но пока за национальную команду так и не дебютировал.