Офіційно: збірна України проведе перші домашні матчі відбору на ЧС-2022 в Києві

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) прийняв рішення про перенесення домашніх матчів збірної України в рамках відбору на Чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії і Казахстану з Львова в Київ. Матчі пройдуть 28 і 31 березня відповідного на НСК "Олімпійський".

Рішення про перенесення матчів в Київ було прийнято у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Львові. При цьому в УАФ не уточнюють, чи пройдуть матчі з глядачами чи без них.

Зазначимо, у відборі на ЧС-2022 Україна потрапила до групи D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану і України.

Попередній календар матчів збірної України у відборі на ЧС: