Матч відбору на ЧС-2022 між Францією і Україною пройде без глядачів

Поєдинок відбору на Чемпіонат світу з футболу в 2022 році між Францією і Україною відбудеться без глядачів. Матч повинен відбутися 24 березня в Парижі.

Про це повідомляє l'equipe .

Зазначається, що Федерація футболу Франції сподівалася, що зможе отримати дозвіл на проведення матчу проти України з частиною глядачів. Однак місцева влада відмовила французької федерації в цьому.

При цьому наголошується, що до кінця тижня дане рішення можуть переглянути.

Зазначимо, поєдинок між Францією і Україною повинен пройти 24 березня на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. Старт запланований на 21:45.