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Матч відбору на ЧС-2022 між Францією і Україною пройде без глядачів

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 14:00
Матч відбору на ЧС-2022 між Францією і Україною пройде без глядачів Фото: Україна проти Франції (GettyImages)
Автор: Ігор Литвиненко

Поєдинок відбору на Чемпіонат світу з футболу в 2022 році між Францією і Україною відбудеться без глядачів. Матч повинен відбутися 24 березня в Парижі.

Про це повідомляє l'equipe.

Зазначається, що Федерація футболу Франції сподівалася, що зможе отримати дозвіл на проведення матчу проти України з частиною глядачів. Однак місцева влада відмовила французької федерації в цьому.

При цьому наголошується, що до кінця тижня дане рішення можуть переглянути.

Зазначимо, поєдинок між Францією і Україною повинен пройти 24 березня на стадіоні "Стад де Франс" у Парижі. Старт запланований на 21:45.

Нагадаємо, в грудні відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила в групу D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Казахстану та України.

Перший свій поєдинок відбору на ЧС "синьо-жовті" проведуть з Францією, останній - з Боснією і Герцеговиною.

Також РБК-Україна писало, що стартові домашні матчі відбору на ЧС-2022 Україна проведе у Львові - зіграємо з Фінляндією і Казахстаном.

Зазначимо, в жовтні Україна провела товариський матч проти Франції. Тоді підопічні Андрія Шевченка розгромно поступилися французам - 1:7.

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