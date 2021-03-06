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Без Буяльського. Шевченко назвав список збірної України на відбір ЧС-2022

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 06:19
Без Буяльського. Шевченко назвав список збірної України на відбір ЧС-2022 Фото: Україна проти Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список футболістів, яких він планує викликати на перший у 2021 році збір національної команди. До реєстру увійшли 33 футболісти, але ближче до початку збору національної команди список буде скоректований.

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Дебютний виклик отримав Анатолій Трубін, а повернення до лав збірної святкує Артем Бесєдін. При цьому в список не потрапив Віталій Буяльський.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі - "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайліченко ("Андерлехт", Бельгія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі - "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія).

Нападники: Жуніор Мораес ("Шахтар"), Артем Бєсєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія).

Нагадаємо, в грудні відбулося жеребкування групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу-2022. Україна потрапила в групу D, яка складається з п'яти команд: Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини, Казахстану та України.

Перший свій поєдинок відбору на ЧС "синьо-жовті" проведуть з Францією, останній - з Боснією і Герцеговиною.

Також РБК-Україна писало, що стартові домашні матчі відбору на ЧС-2022 Україна проведе у Львові - зіграємо з Фінляндією і Казахстаном.

Зазначимо, в жовтні Україна провела товариський матч проти Франції. Тоді підопічні Андрія Шевченка розгромно поступилися французам - 1:7.

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