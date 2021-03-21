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Шевченко довикликав у збірну України форварда "Дніпра-1" замість Циганкова і Бесєдіна

Новость на русском → Київ, Неділя 21 березня 2021 17:22
Шевченко довикликав у збірну України форварда "Дніпра-1" замість Циганкова і Бесєдіна Фото: Артем Довбик отримав виклик в збірну вперше з 2018 року scdnipro1.com.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко довикликав в команду форварда "Дніпра-1" Артема Довбика. При цьому Шевченко не може розраховувати на п'ятьох гравців з основної обойми збірної.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Причина, по якій тренер збірної довикликав Довбика - травми гравців "Динамо" Віктора Циганкова та Артема Бесєдіна. Також до березневих матчів відбору на Чемпіонат Європи точно не відновиться основний опорник Тарас Степаненко. Крім цього з-за позитивних тестів на COVID пропустять матчі збірної Ігор Харатін та Віктор Корнієнко.

Тепер в обоймі Шевченка знаходиться 29 гравців. Вони завтра мають прибути у розташування збірної.

Зазначимо, Артем Довбик раніше викликався до розташування збірної, але поки за національну команду так і не дебютував.

Нагадаємо, на початку березня Шевченко оголосив розширений список із 33 футболістів, яких він планує викликати на перший у 2021 році збір збірної України.

Раніше РБК-Україна писало, що УАФ перенесла домашні матчі збірної України у відборі на ЧС-2022 проти Фінляндії і Казахстану з Львова в Київ. Матчі пройдуть 28 і 31 березня відповідного на НСК "Олімпійський".

Перший свій поєдинок відбору на ЧС Україна проведе на виїзді з Францією. Матч відбудеться 24 березня без глядачів.

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