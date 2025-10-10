ua en ru
Ночная атака создала проблемы с движением поездов на Киевщине

Киевская область, Пятница 10 октября 2025 07:37
Ночная атака создала проблемы с движением поездов на Киевщине Фото: российский обстрел привел к задержке в движении поездов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие ночного обстрела РФ, "Укрализныця" ограничила движение ряда пассажирских и пригородных поездов в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании "Укрзализныця".

Из-за вражеских ударов и отсутствия напряжения, затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка в обоих направлениях.

Задержки пригородных поездов на участке составляют до 30 минут.

В частности, речь идет о таких рейсах:

  • № 6802 Киев-Волынский - Гребенка со станции Хмелевик;
  • № 6803 Гребенка - Киев со станции Лесничество;

Также задерживается поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи.

Кроме того, из-за влияния боевых действий поезд №7401 Синельниково-1 - Днепр следует с начальной станции с опозданием 54 минуты.

Поезд № 6272 Синельниково-1 - Лозовая следует с начальной станции с задержкой 1 час.

Напомним, этой ночью российский агрессор массированно атаковал Киев, Днепр, Запорожье и ряд областей ударными дронами и баллистическими ракетами.

Подробнее о комбинированной атаке, - в материале РБК-Украина.

