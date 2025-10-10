Ночная атака создала проблемы с движением поездов на Киевщине

Фото: российский обстрел привел к задержке в движении поездов (Getty Images)

Вследствие ночного обстрела РФ, "Укрализныця" ограничила движение ряда пассажирских и пригородных поездов в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал компании "Укрзализныця".

Из-за вражеских ударов и отсутствия напряжения, затруднено движение пригородных поездов на участке Киев - Гребенка в обоих направлениях. Задержки пригородных поездов на участке составляют до 30 минут. В частности, речь идет о таких рейсах: № 6802 Киев-Волынский - Гребенка со станции Хмелевик;

№ 6803 Гребенка - Киев со станции Лесничество; Также задерживается поезд №6831 Березань - Киев-Волынский со станции Коржи. Кроме того, из-за влияния боевых действий поезд №7401 Синельниково-1 - Днепр следует с начальной станции с опозданием 54 минуты. Поезд № 6272 Синельниково-1 - Лозовая следует с начальной станции с задержкой 1 час.