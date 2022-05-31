Shell відмовив "Газпрому": коли припиняться постачання за контрактом до Німеччини

Британська компанія Shell Energy Europe відмовилася платити за контрактом на постачання газу до Німеччини у рублях. У зв'язку з цим компанія "Газпром експорт" припиняє постачання газу за цим контрактом, починаючи із середи, 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву російської компанії, передає "Інтерфакс".
"Станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) "Газпром експорт" не отримав від Shell Energy Europe платіж за постачання газу у квітні", - йдеться у повідомленні.
Як уточнюють у компанії, у зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Shell Energy Europe про зупинення постачання газу за цим контрактом з 1 червня.
Зазначимо, що компанія Shell Energy Europe постачає блакитне паливо до Німеччини, яка є найбільшим споживачем російського газу.
Нагадаємо, раніше Shell заявила про відмову від закупівель російської нафти і газу, а також про те, що повністю йде з ринку Росії.
Також сьогодні через аналогічну причину постачання газу з 1 червня припинено і для данської компанії Orsted.
Раніше Оrsted надіслав "Газпром експорту" листа, в якому підтвердив відмову платити в рублях за блакитне паливо всупереч умовам контракту. Данський енергетичний гігант заздалегідь розпочав пошуки альтернативних джерел постачання.
Зазначимо, 31 березня Путін підписав указ про розрахунки за газ з" недружніми " країнами в рублях.
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