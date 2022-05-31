Shell отказал "Газпрому": когда прекратятся поставки по контракту в Германию

Британская компания Shell Energy Europe отказалась платить по контракту на поставку газа в Германию в рублях. В связи с этим компания "Газпром экспорт" прекращает поставки газа по этому контракту, начиная со среды, 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление российской компании, передает " Интерфакс ".

Как уточняют в компании, в связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe платеж за поставки газа в апреле", - говорится в сообщении.

Отметим, компания Shell Energy Europe поставляет голубое топливо в Германию, которая является крупнейшим потребителем российского газа.

Напомним, ранее Shell заявила об отказе от закупок российской нефти и газа, а также о том, что полностью уходит с рынка России.

Также сегодня по аналогичной причине поставки газа с 1 июня прекращены и для датской компании Orsted.

Ранее Оrsted направил "Газпром экспорту" письмо, в котором подтвердил отказ платить в рублях за голубое топливо вопреки условиям контракта. Датский энергетический гигант заранее начал поиски альтернативных источников снабжения.

Отметим, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

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