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Shell отказал "Газпрому": когда прекратятся поставки по контракту в Германию

Фото: Shell (UNSPLASH)
Автор: Наталия Гурковская

Британская компания Shell Energy Europe отказалась платить по контракту на поставку газа в Германию в рублях. В связи с этим компания "Газпром экспорт" прекращает поставки газа по этому контракту, начиная со среды, 1 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление российской компании, передает "Интерфакс".

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe платеж за поставки газа в апреле", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, в связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня.

Отметим, компания Shell Energy Europe поставляет голубое топливо в Германию, которая является крупнейшим потребителем российского газа.

Напомним, ранее Shell заявила об отказе от закупок российской нефти и газа, а также о том, что полностью уходит с рынка России.

Также сегодня по аналогичной причине поставки газа с 1 июня прекращены и для датской компании Orsted.

Ранее Оrsted направил "Газпром экспорту" письмо, в котором подтвердил отказ платить в рублях за голубое топливо вопреки условиям контракта. Датский энергетический гигант заранее начал поиски альтернативных источников снабжения.

Отметим, 31 марта Путин подписал указ о расчетах за газ с "недружественными" странами в рублях.

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Shell