Ще одна країна ЄС відкинула ультиматум "Газпрому" і готова відмовитися від російського газу

Данія може стати наступною країною, відрізаною від російського природного газу. Її найбільша енергокомпанія відмовляється йти на поступки і здійснювати платежі в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Orsted A/S готується до того, що ПАТ "Газпром" відключить газ в Данії. У заяві компанії говориться, що вона зможе забезпечити альтернативні закупівлі на європейському оптовому ринку. Крайній термін оплати-вівторок, і компанія продовжить платити в євро, йдеться в повідомленні.

"Існує ризик того, що" Газпром експорт" припинить постачання газу", - йдеться в повідомленні.

Данія стане ще однією країною, якою будуть припинені поставки російського газу після того, як нещодавно були припинені поставки до Фінляндії, Польщі та Болгарії.

Данський вітроенергетичний гігант має довгостроковий контракт на 20 терават-годин на рік з "Газпромом", термін дії якого закінчується в кінці десятиліття. Це близько 1,3% газу, імпортованого Європейським Союзом з Росії в минулому році, і більше 80% з 24 терават-годин природного газу, які Данія імпортувала в минулому році. Раніше цього року Orsted заявила, що планує закупити набагато менше, ніж максимально дозволено контрактом.

В цілому, за словами Стефана Ульріха, аналітика BloombergNEF, імпорт газу Данії становить відносно невелику частину європейського попиту, який не повинно бути занадто складно знайти на ринку.

"Ви дійсно говорите про невеликі кількості газу, які насправді не сильно змінять Європейський баланс", - сказав Ульріх.

Ф'ючерси на голландський газ на наступний місяць, Європейський еталонний контракт, в понеділок практично не змінилися і склали 87 євро за мегават-годину. Вони досягли піку в 345 євро на початку березня.

Данія також покладається на внутрішнє виробництво, але зараз воно нижче звичайного, оскільки родовище Тайра закрито на реконструкцію до червня 2023 року.

Orsted заявила 27 Лютого, що припинить закуповувати російське вугілля і біомасу для своїх електростанцій. Однак головний виконавчий директор Медс Ніппер додав, що фірма ризикує зіткнутися з серйозними юридичними наслідками в результаті розірвання контрактів з "Газпромом".