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Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. І повністю йде з РФ

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Лондон, Вівторок 08 березня 2022 12:57
Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. І повністю йде з РФ Фото: Shell не купуватиме російську нафту (David McNew/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Британсько-нідерландська компанія Shell відмовляється від закупівлі російської нафти і газу. А також повністю йде з ринку Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання nu.nl.

Повідомляється, що раніше Shell говорив про відмову від інвестицій у видобуток нафти і газу в Росії, але тепер також припиняє роботу майже 400 своїх автозаправних станцій. Крім того, компанія не буде купувати нафту і газ в Росії.

Також повідомляється, що рішення було прийнято після різкої критики того, як Shell купила партію російської нафти через нафтотрейдера Trafigura за відносно низькою ціною в той час, як світові компанії йдуть з Росії через її війну проти України.

Нагадаємо, до цього Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дорікнув Shell у купівлі російської нафти в умовах війни проти України, заявивши, що вона "пахне українською кров'ю".

Після цього Shell обіцяв передати Україні кошти, виручені від продажу російської нафти.

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