"Газпром" припинить постачання до Данії через відмову платити в рублях: відома дата

Данська енергокомпанія "Ерстед" перестане отримувати російський газ, оскільки не пристала на вимоги "Газпрому" платити за блакитне паливо в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс" .

"Ерстед" втратила доступ до постачання газу з РФ. Дочірнє підприємство "Газпрому" – "Газпром експорт", що займається продажем газу в європейські держави, анонсувало припинення постачання до Данії з 1 червня.

"Станом на кінець робочого дня 31 травня (термін оплати, передбачений контрактом) "Газпром експорт" не отримав від "Ерстеда" платіж за постачання газу у квітні. У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив "Ерстед" про зупинення постачання газу з 1 червня 2022 року і до моменту здійснення оплати відповідно до порядку, встановленого вищезгаданим указом (Путіна – ред.)", – ідеться в повідомленні.

Раніше "Ерстед" надіслав "Газпром експорту" листа, в якому підтвердив відмову платити в рублях за блакитне паливо всупереч умовам контракту. Данський енергетичний гігант заздалегідь розпочав пошуки альтернативних джерел постачання.