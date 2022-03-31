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Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях

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Москва, Четвер 31 березня 2022 16:28
Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російський президент Володимир Путін оголосив про підписання указу про переведення розрахунків за газ із так званими недружніми країнами в рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

РФ запровадила новий порядок розрахунків за блакитне паливо. Нові правила почнуть діяти з 1 квітня.

Відтепер покупці російського газу зобов'язані відкривати рублеві рахунки в банках Росії. Путін також заявив, що всі чинні контракти на постачання газу будуть призупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нові вимоги РФ. Російський президент також підтвердив наміри постачати газ в узгоджених раніше обсягах.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії озвучив небажання Путіна припинити вогонь в Україні та зустрітись із Зеленським.

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