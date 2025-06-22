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Шеф Пентагона поставил точку по поводу цели ударов США по Ирану

Вашингтон, Воскресенье 22 июня 2025 15:50
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Шеф Пентагона поставил точку по поводу цели ударов США по Ирану Фото: Пит Хегсет, шеф Пентагона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американские удары по территории Ирана не имели целью свержение режима иранского верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом журналистам заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его брифинга.

"Эта миссия не была и не является направленной на смену режима. Президент санкционировал точную операцию для нейтрализации угроз нашим национальным интересам, исходящих от иранской ядерной программы, и коллективной самообороны наших войск и нашего союзника, Израиля", - сказал шеф Пентагона.

В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сказал журналистам, что пока "слишком рано" оценивать, осталась ли у Ирана хотя бы какая-то часть ядерного потенциала после ударов.

Удары США по ядерным объектам Ирана

В ночь на 22 июня американские флот и бомбардировщики B-2 ударили по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Речь идет о Фордо, Натанг и Исфахан. Как заявил президент США Дональд Трамп, эти объекты были полностью уничтожены ударами.

На такой шаг американская администрация пошла после того, как ей не удалось убедить Иран договориться о новой ядерной сделке и прекратить обогащение урана. Теперь, по словам Трампа, Тегеран теперь "вынужден искать мира", иначе - США могут снова ударить по Ирану.

До этого иранские ядерные объекты бомбил Израиль, но у израильской армии нет вооружения, которое было бы способно уничтожить ключевые объекты, спрятанные в горах. Были слухи, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху также хотел ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи, однако, по данным западных медиа, Трамп запретил это.

В то же время президент США публично пригрозил, что знает, где скрывается верховный лидер Ирана, и назвал его "легкой мишенью" для американской армии.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Иран Пит Хегсет
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