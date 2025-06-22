Шеф Пентагона поставил точку по поводу цели ударов США по Ирану
Американские удары по территории Ирана не имели целью свержение режима иранского верховного лидера Али Хаменеи.
Об этом журналистам заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию его брифинга.
"Эта миссия не была и не является направленной на смену режима. Президент санкционировал точную операцию для нейтрализации угроз нашим национальным интересам, исходящих от иранской ядерной программы, и коллективной самообороны наших войск и нашего союзника, Израиля", - сказал шеф Пентагона.
В то же время председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сказал журналистам, что пока "слишком рано" оценивать, осталась ли у Ирана хотя бы какая-то часть ядерного потенциала после ударов.
Удары США по ядерным объектам Ирана
В ночь на 22 июня американские флот и бомбардировщики B-2 ударили по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Речь идет о Фордо, Натанг и Исфахан. Как заявил президент США Дональд Трамп, эти объекты были полностью уничтожены ударами.
На такой шаг американская администрация пошла после того, как ей не удалось убедить Иран договориться о новой ядерной сделке и прекратить обогащение урана. Теперь, по словам Трампа, Тегеран теперь "вынужден искать мира", иначе - США могут снова ударить по Ирану.
До этого иранские ядерные объекты бомбил Израиль, но у израильской армии нет вооружения, которое было бы способно уничтожить ключевые объекты, спрятанные в горах. Были слухи, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху также хотел ликвидировать верховного лидера Ирана Хаменеи, однако, по данным западных медиа, Трамп запретил это.
В то же время президент США публично пригрозил, что знает, где скрывается верховный лидер Ирана, и назвал его "легкой мишенью" для американской армии.
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