Reuters написал о "плане ликвидации" аятоллы Хаменеи: что ответил Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху опровергает эту информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и The Times of Israel.
По словам двух американских чиновников, Трамп в последние дни наложил вето на израильский план убийства Хаменеи.
"Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.
Также источники сообщили, что высокопоставленные должностные лица США находились в постоянном контакте с израильскими официальными лицами с тех пор, как Израиль начал массированную атаку на Иран в попытке остановить его ядерную программу.
По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить главного иранского лидера, но Трамп отмахнулся от этого плана. Чиновники не сказали, передал ли Трамп сообщение сам. Но отмечается, что он часто общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В то же время, Нетаньяху спросили о публикации Reuters в эфире Fox News. Отвечая на вопрос по данной информации, он сказал следующее:
"Существует так много разных сообщений о разговорах, которых никогда не было, что я не собираюсь в них вдаваться", - заявил Нетаньяху в эфире.
Советник по нацбезопасности Цахи Ханегби также опровергает сообщение, называя его "фальшивой новостью высшего порядка".
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал наносить по ядерным и военным объектам Ирана.
Кроме того, согласно официальному подтверждению, страна ликвидировала топ-20 иранских командиров. Среди них высшие чиновники.
Вчера The Wall Street Journal написало, что Израиль не исключает сценария, при котором верховной лидер Ирана будет физически устранен.
Согласно утверждению израильского чиновника, убийство Хаменеи "не является табу" для Израиля в рамках достижения цели - уничтожения ядерной программы Тегерана.
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