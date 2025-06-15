Reuters написал о "плане ликвидации" аятоллы Хаменеи: что ответил Нетаньяху

По словам двух американских чиновников, Трамп в последние дни наложил вето на израильский план убийства Хаменеи.

"Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства", - сказал высокопоставленный чиновник администрации США.

Также источники сообщили, что высокопоставленные должностные лица США находились в постоянном контакте с израильскими официальными лицами с тех пор, как Израиль начал массированную атаку на Иран в попытке остановить его ядерную программу.

По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить главного иранского лидера, но Трамп отмахнулся от этого плана. Чиновники не сказали, передал ли Трамп сообщение сам. Но отмечается, что он часто общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В то же время, Нетаньяху спросили о публикации Reuters в эфире Fox News. Отвечая на вопрос по данной информации, он сказал следующее:

"Существует так много разных сообщений о разговорах, которых никогда не было, что я не собираюсь в них вдаваться", - заявил Нетаньяху в эфире.

Советник по нацбезопасности Цахи Ханегби также опровергает сообщение, называя его "фальшивой новостью высшего порядка".