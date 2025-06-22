Шеф Пентагону поставив крапку щодо мети ударів США по Ірану

Про це журналістам заявив міністр оборони США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію його брифінгу .

Водночас голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн сказав журналістам, що поки "занадто рано" оцінювати, чи залишилася в Ірану хоча б якась частина ядерного потенціалу після ударів.

"Ця місія не була і не є спрямованою на зміну режиму. Президент санкціонував точну операцію для нейтралізації загроз нашим національним інтересам, що походять від іранської ядерної програми, та колективної самооборони наших військ і нашого союзника, Ізраїлю", - сказав шеф Пентагону.

Удари США по ядерних об'єктах Ірану

В ніч на 22 червня американські флот та бомбардувальники B-2 ударили по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану. Йдеться про Фордо, Натанг та Ісфахан. Як заявив президент США Дональд Трамп, ці об'єкти були повністю знищені ударами.

На такий крок американська адміністрація пішла після того, як їй не вдалося переконати Іран домовитися про нову ядерну угоду та припинити збагачування урану. Тепер, за словами Трампа, Тегеран тепер "змушений шукати миру", інакше - США можуть знову ударити по Ірану.

До цього іранські ядерні об'єкти бомбив Ізраїль, але в ізраїльської армії немає озброєння, яке було б здатне знищити ключові об'єкти, заховані в горах. Були чутки, що ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху також хотів ліквідувати верховного лідера Ірану Хаменеї, однак, за даними західних медіа, Трамп заборонив це.

Водночас президент США публічно пригрозив, що знає, де ховається верховний лідер Ірану, і назвав його "легкою мішенню" для американської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.