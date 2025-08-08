ua en ru
"Шахтер" узнал потенциального оппонента в плейоф Лиги конференций

Пятница 08 августа 2025 01:07
"Шахтер" узнал потенциального оппонента в плейоф Лиги конференций ФК "Шахтер" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Определился один из возможных соперников "Шахтера" в плейоф квалификации Лиги конференций. Нидерландский "Утрехт" в первом матче третьего раунда Лиги Европы уверенно переиграл швейцарский "Серветт" и приблизился к выходу дальше.

О результате матча сообщает РБК-Украина.

Результат, важный для Украины

Нидерландский "Утрехт" и швейцарский "Серветт" провели первый очный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Поединок вызывает интерес и в Украине, ведь один из этих клубов потенциально может стать соперником донецкого "Шахтера" в плейоф квалификации Лиги конференций.

После жеребьевки стало известно, что в случае поражения "горняков" от "Панатинаикоса", они продолжат свой путь именно в Лиге Конференций, и встретятся с командой, которая уступит в паре "Серветт"/"Утрехт".

Как развивался матч

В стартовой половине встречи швейцарцы повели в счете - на 12-й минуте Джереми Гилемоно реализовал момент и открыл счет. Однако после перерыва ситуация на поле кардинально изменилась.

На 49-й минуте автогол Антони Барона позволил "Утрехту" сравнять счет, а еще через несколько минут Сибе Гореманс вывел нидерландцев вперед.

Окончательный результат - 3:1 - установил Гивай Зекиэль на 62-й минуте, подытожив камбэк "Утрехта".

Когда определится соперник

Ответный матч между "Утрехтом" и "Серветтом" пройдет в Нидерландах в четверг, 14 августа. Именно тогда станет известно, кто из них может стать соперником "Шахтера" - при условии, если дончане не пройдут "Панатинаикос".

Стоит напомнить, что в первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы украинский клуб сыграл вничью 0:0 с греческой командой.

Ответный матч состоится в тот же день - 14 августа, в польском Кракове.

Плейоф квалификации Лиги конференций запланирован на 21 и 28 августа. Именно в эти дни состоятся решающие поединки, которые определят состав участников группового этапа еврокубков.

Напомним, что в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций победу одержало "Полесье".

Также читайте, как "Динамо" проиграло "Пафосу" в 3-м раунде Лиги чемпионов.

