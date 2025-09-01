По гарантиям безопасности для Украины есть четкая дорожная карта, - Еврокомиссия

Страны-партнеры Украины составили четкую дорожную карту по вопросу предоставления гарантий безопасности.
Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
У Подесты попросили прокомментировать заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что партнеры Украины составили "довольно точные планы" об отправке солдат в Украину в рамках гарантий безопасности.
Она отметила, что представители ЕК участвуют в технических переговорах, а фон дер Ляйен поддерживает контакты с лидерами.
"Таким образом, это позиция президентки (Еврокомиссии - ред.), сформированная на основе информации, которую она получает в ходе обсуждений с лидерами, а также при взаимодействии на техническом уровне, что формируется определенный план. Существует четкая дорожная карта, как она сказала, по созданию этих гарантий безопасности", - рассказала Подеста.
При этом она напомнила заявление фон дер Ляйен о том, что на прошлой неделе "коалиция решительных" выработала "достаточно точный план".
Напомним, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что обсуждения гарантий безопасности для Украины проходят "очень хорошо".
По ее словам, после любого мирного соглашения Украине понадобится от Европы довольно значительное количество солдат, которые помогут предотвратить повторную агрессию.
К слову, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что уже на этой неделе Украина вместе с партнерами подготовит письменные гарантии безопасности.