Щодо гарантій безпеки для України є чітка дорожня карта, - Єврокомісія

Країни-партнери України склали чітку дорожню карту з питання надання гарантій безпеки.
Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Аріанна Подеста, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У Подести попросили прокоментувати заяву глави ЄК Урсули фон дер Ляєн про те, що партнери України склали "доволі точні плани" щодо відправки солдатів в Україну в рамках гарантій безпеки.
Вона зазначила, що представники ЄК беруть участь у технічних переговорах, а фон дер Ляєн підтримує контакти з лідерами.
"Таким чином, це позиція президентки (Єврокомісії - ред.), сформована на основі інформації, яку вона отримує під час обговорень із лідерами, а також під час взаємодії на технічному рівні, що формується певний план. Існує чітка дорожня карта, як вона сказала, щодо створення цих гарантій безпеки", - розповіла Подеста.
При цьому вона нагадала заяву фон дер Ляєн про те, що минулого тижня "коаліція рішучих" виробила "досить точний план".
Нагадаємо, раніше глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявляла, що обговорення гарантій безпеки для України проходять "дуже добре".
За її словами, після будь-якої мирної угоди Україні знадобиться від Європи досить значна кількість солдатів, які допоможуть запобігти повторній агресії.
До слова, раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв, що вже цього тижня Україна разом із партнерами підготує письмові гарантії безпеки.