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Чтобы вытеснить РФ. Британия выделит 300 миллионов фунтов на производство ядерного топлива

Великобритания, Понедельник 08 января 2024 00:37
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Чтобы вытеснить РФ. Британия выделит 300 миллионов фунтов на производство ядерного топлива Фото: Британия инвестирует в ядерное топливо, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Великобритания планирует инвестировать 300 млн фунтов в новую программу производства современного ядерного топлива, чтобы вытеснить Россию с мирового энергетического рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"Британия подарила миру первую действующую атомную электростанцию, и теперь мы будем первой страной в Европе за пределами России, которая будет производить современное ядерное топливо", – сказала министр энергетики Клер Коутиньо.

Британское правительство утверждает, что новые инвестиции помогут поддержать внутреннее производство высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) – типа топлива, производимого сейчас в промышленных масштабах только Россией.

"Запуск программы HALEU позволит Великобритании поставлять миру специальное ядерное топливо и еще больше изолировать путинскую Россию", - говорится в заявлении департамента энергетической безопасности страны.

Первый производственный завод планируется запустить в начале 2030-х годов на северо-западе Англии.

Отмечается, что страна видит центральную роль в возрождении ядерной энергетики, в своей долгосрочной энергетической стратегии, в разработке малых модульных реакторов (SMR). Такие реакторы должны быть легче и дешевле в производстве.

Санкции против ядерной сферы РФ

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Однако, по данным СМИ, Европейский союз в 2023 году, вероятно, увеличил закупку ядерного топлива у России по сравнению с довоенными показателями. Данные Агентства Евратома говорят о том, что продолжают импортировать российское ядерное топливо: Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия.

Конгресс США, 14 декабря, поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России.

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