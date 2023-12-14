Конгресс США принял законопроект, запрещающий закупать ядерное топливо у РФ

Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России. Теперь инициативу должен поддержать президент Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Законопроект, одобренный ранее на этой неделе Сенатом, был одобрен Палатой представителей 310 голосами против 118 в четверг, и теперь ему необходима подпись президента Джо Байдена", - говорится в материале.

Отмечается, что это является частью более широкого плана по восстановлению внутренней цепочки поставок урана в США и постепенного отказа от зависимости от России.

Это потребует от Министерства энергетики закупать не менее 20 метрических тонн в год высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU, у американских компаний до конца 2027 года.

Фото: Поставщики ядерного топлива для США (bloomberg.com)

Согласно информации от Управления энергетической информации США, главным поставщиком обогащенного урана является Россия. Также США получают его от Германии, Британии, Нидерландов и других стран.

Санкции против ядерной сферы РФ

Президент Украины Владимир Зеленский еще в начале 2023 года призвал Евросоюз ввести санкции против российской ядерной отрасли.

Следует отметить, что "Росатом" является одним из главных поставщиков ядерного топлива для стран Европы, без которого невозможна работа атомных станций.

Недавно глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина предложила Евросоюзу решение о том, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции против страны-агрессора. Но результата пока нет.