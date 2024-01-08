Щоб витіснити РФ. Британія виділить 300 мільйонів фунтів на виробництво ядерного палива

Велика Британія планує інвестувати 300 млн фунтів на нову програму виробництва сучасного ядерного палива, щоб витіснити Росію зі світового енергетичного ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду Великої Британії.

"Британія подарувала світу першу діючу атомну електростанцію, і тепер ми будемо першою країною в Європі за межами Росії, яка вироблятиме сучасне ядерне паливо", - сказала міністр енергетики Клер Коутіньо.

Британський уряд стверджує, що нові інвестиції допоможуть підтримати внутрішнє виробництво високопробного низькозбагаченого урану (HALEU) – типу палива, який зараз виробляється в промислових масштабах лише Росією.

"Запуск програми HALEU дозволить Великій Британії постачати світу спеціальне ядерне паливо і ще більше ізолювати путінську Росію", - йдеться в заяві департаменту енергетичної безпеки країни.

Перший виробничий завод планується запустити на початку 2030-х років на північному заході Англії.

Зазначається, що країна бачить центральну роль у відродженні ядерної енергетики, у своїй довгостроковій енергетичній стратегії, в розробці малих модульних реакторів (SMR). Такі реактори мають бути легшими та дешевшими у виробництві.

Санкції проти ядерної сфери РФ

Варто зауважити, що "Росатом" є одним з головних постачальників ядерного палива для країн Європи, без якого неможлива робота атомних станцій.

Президент України Володимир Зеленський ще на початку 2023 року закликав Євросоюз запровадити санкції проти російської ядерної галузі.

Однак, за даними ЗМІ, Європейський союз, ймовірно, у 2023 році збільшив закупівлю ядерного палива у Росії порівняно з довоєнними показниками. Дані Агентства Євратома свідчать про те, що продовжують імпортувати російське ядерне паливо: Болгарія, Чехія, Фінляндія, Угорщина та Словаччина.

Конгрес США, 14 грудня, підтримав законопроект про заборону закупівлі ядерного палива в Росії.