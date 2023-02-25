Зеленский призвал ЕС к решительным шагам против "Росатома" и атомной промышленности РФ

Европейский союз ввел новый пакет санкций против Российской Федерации. Следующим шагом Украина ожидает ограничения против "Росатома" и атомной промышленности врага.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского.

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", - пишет президент Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против России. В список ограничений попали 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские росСМИ.

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