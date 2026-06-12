Чтобы Россия "пылала сильнее", Киев попросит у союзников еще 20 млрд долларов, - Politico

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", - сказал высокопоставленный чиновник из Министерства обороны.

По данным источников издания, запрос на 20 миллиардов долларов будет озвучен 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Что известно о запросе Украины

По словам людей, знакомых с переговорами, этот вопрос поднял министр обороны Украины Михаил Федоров и другие чиновники во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По словам чиновника, каждому из союзников будет предложено от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевой суммы в 20 миллиардов долларов.

"Это может быть помощь или заем", - отметил он.

Помощь Украине должна стать ключевым вопросом на июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре, где президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на полях мероприятия.

На что планируют потратить средства

В случае согласования выделения средств весь финансовый ресурс планируют немедленно инвестировать в оборонный сектор.

В частности деньги должны направить на:

укрепление противовоздушной обороны и закупка дальнобойного оружия;

массовое приобретение беспилотников, боеприпасов и современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

осуществление прямых государственных закупок у отечественных украинских оборонных компаний;

расширение взносов по Перечню приоритетных потребностей Украины (PURL).

"Окно возможностей имеет свойство закрываться. Россия действует быстро и внедряет инновации. И если мы дадим ей время на очередную адаптацию, то можем потерять единственный настоящий шанс закончить эту войну путем реальных переговоров", - рассказал изданию чиновник.

Он подчеркнул, "если Россия создаст собственные ударные дроны среднего радиуса действия, это станет для нас катастрофой".