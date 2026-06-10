Макрон пригласил Зеленского на саммит G7, где будет Трамп

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во вторник, 16 июня, чтобы "восстановить консенсус" по поддержке Украины.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и заявление спикера МИД Украины Георгия Тихого во время брифинга.

"Это очень важно для нас, потому что нам нужно восстановить консенсус в рамках G7 по поддержке Украины по различным аспектам войны, включая необходимость переговоров", - подчеркнул он, намекая на разногласия между европейцами и президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.

Саммит G7 начнется в понедельник, 15 июня, в Эвиане, на юго-востоке Франции. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал государства-члены поставить права человека "в центр своих обсуждений".

Кроме украинского лидера, на саммит пригласили лидеров Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ. Главной темой для этой встречи станет война на Ближнем Востоке.

В частности, участники обсудят закрытие Ормузского пролива, что имеет реальное влияние на мировую экономику из-за стремительного роста цен на топливо. Также лидеры сосредоточатся на переговорах по Ирану.

Георгий Тихий сообщил, что Украина всегда поддерживает проведение встреч с США, однако графики лидеров на саммите G7 во Франции еще согласовываются.

"Что касается контактов с Соединенными Штатами. Пожалуй, еще рановато говорить, потому что согласовываются графики лидеров, не только нашего лидера, но и разных лидеров. Но мы всегда за контакты с американской стороной", - отметил он.

Тихий напомнил, что недавно президент Украины говорил с представителями Трампа. Он также подчеркнул, что Киев пытается "выйти на хорошие, большие новости, как раз в районе саммита G7".

"И, конечно, если была бы возможность организовать встречу президентов, мы были бы за. Но, видимо, еще рановато говорить, будем смотреть, как будут согласовываться графики. И могу подтвердить, что действительно президент приглашен в Эвиан", - заявил представитель МИД.