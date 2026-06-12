Щоб Росія "палала сильніше", Київ попросить у союзників ще 20 млрд доларів, - Politico

"Усі бачать, що Росія горить, і ми хочемо, щоб вона горіла ще сильніше, але для цього нам потрібне фінансування", - сказав високопоставлений чиновник з Міністерства оборони.

За даними джерел видання, запит на 20 мільярдів доларів буде озвучено 18 червня на наступному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Що відомо про запит України

За словами людей, знайомих з переговорами, це питання порушив міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади.

За словами чиновника, кожному із союзників буде запропоновано від 2 до 6 мільярдів доларів для досягнення цільової суми у 20 мільярдів доларів.

"Це може бути допомога або позика", - зазначив він.

Допомога Україні має стати ключовим питанням на липневому саміті лідерів НАТО в Анкарі, де президент України Володимир Зеленський буде присутній на полях заходу.

На що планують витратити кошти

У разі погодження виділення коштів весь фінансовий ресурс планують негайно інвестувати в оборонний сектор.

Зокрема гроші мають спрямувати на:

зміцнення протиповітряної оборони та закупівля далекобійної зброї;

масове придбання безпілотників, боєприпасів та сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

здійснення прямих державних закупівель у вітчизняних українських оборонних компаній;

розширення внесків за Переліком пріоритетних потреб України (PURL).

"Вікно можливостей має властивість зачинятися. Росія діє швидко та впроваджує інновації. І якщо ми дамо їй час на чергову адаптацію, то можемо втратити єдиний справжній шанс закінчити цю війну шляхом реальних переговорів", - розповів виданню високопосадовець.

Він наголосив, "якщо Росія створить власні ударні дрони середнього радіуса дії, це стане для нас катастрофою".