Паника в Крыму не безосновательна. Что стоит за ударами по Чонгарскому мосту

Главное: Удар по логистике: Уничтожение моста перерезает главные пути поставки оружия и топлива РФ в оккупированные части юга.

Уничтожение моста перерезает главные пути поставки оружия и топлива РФ в оккупированные части юга. Изоляция Крыма: ВСУ продолжают операцию по демилитаризации полуострова, лишая его статуса полноценной военной базы.

ВСУ продолжают операцию по демилитаризации полуострова, лишая его статуса полноценной военной базы. Уязвимость врага: Оккупанты вынуждены перебрасывать грузы обходными путями (через Перекоп), где они становятся более легкой целью для наших ударов.

Оккупанты вынуждены перебрасывать грузы обходными путями (через Перекоп), где они становятся более легкой целью для наших ударов. Срыв планов РФ: Разрушенная логистика блокирует российское наступление на южном направлении и вызывает у врага панику относительно дальнейших действий ВСУ.

Почему Чонгарский мост важен

Российские войска используют Чонгарский мост для доставки топлива и боеприпасов во временно оккупированные части Запорожской и Херсонской областей, пояснил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Поэтому любое перерезание логистики прямо влияет на способность РФ выполнять боевые задачи.

Еще до начала полномасштабного вторжения враг превратил Крым в мощную военную базу и логистический центр, отметил в комментарии РБК-Украина военнослужащий ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко.

"Поэтому для нас ключевое сейчас - отрезать Крым логистически, демилитаризовать его и сделать невозможным для использования в качестве крупной военной базы. И движение в этом направлении идет", - сказал Мусиенко.

Изоляция Крыма и уязвимость оккупантов

По словам Мусиенко, сейчас украинские военные реализуют стратегическую операцию по созданию максимальных проблем для россиян на юге. Она включает удары по объектам от Мариуполя до военных грузов на трассе из Ростовской области.

Из-за страха атак враг уже не рискует перебрасывать большие грузы по Керченскому мосту.

Где находится Чонгарский мост на карте (фото: google.com/maps)

После ударов по Чонгару оккупанты вынуждены идти западнее - через Перекоп, но это, по словам Мусиенко, делает их логистику еще более открытой и уязвимой для Сил обороны. Крымский мост, который уже несколько раз атаковали, враг тоже боится использовать для больших грузов.

"Отрезание Крыма от континентальной части Украины усложнит российским войскам жизнь на Запорожском направлении, а также в части временно оккупированной Донецкой и Херсонской областей. Это, мягко говоря", - добавил Коваленко.

Срыв наступления РФ и паника врага

Разрушение логистики не дает россиянам накопить силы для интенсификации наступления на юге. Это также создает серьезные проблемы для врага на левом берегу Херсонской области, сказал РБК-Украина Мусиенко.

Враг может пытаться возводить понтонные переправы, однако они являются еще более уязвимыми целями, чем стационарные мосты.

Как отметил Мусиенко, украинская армия сейчас в "активной обороне", и по возможности Силы обороны будут перехватывать инициативу.

"Поэтому, как только у нас будут возникать возможности, нельзя ничего исключать. Поэтому, скажу так осторожно, что и паника и те страхи, которые сейчас ретранслируются во вражеских ресурсах о возможных высадках десанта, о еще каких-то действиях в сторону Крыма, они, скажем так, не совсем безосновательны", - резюмировал он.