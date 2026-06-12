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Чтобы Россия "пылала сильнее", Киев попросит у союзников еще 20 млрд долларов, - Politico

09:28 12.06.2026 Пт
3 мин
На что именно планируют потратить средства?
aimg Ирина Глухова
Чтобы Россия "пылала сильнее", Киев попросит у союзников еще 20 млрд долларов, - Politico Фото: Украина попросит у союзников еще 20 млрд долларов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина хочет получить от своих союзников дополнительные 20 миллиардов долларов, чтобы закрепить свое преимущество на поле боя над Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование", - сказал высокопоставленный чиновник из Министерства обороны.

По данным источников издания, запрос на 20 миллиардов долларов будет озвучен 18 июня на следующем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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Что известно о запросе Украины

По словам людей, знакомых с переговорами, этот вопрос поднял министр обороны Украины Михаил Федоров и другие чиновники во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

По словам чиновника, каждому из союзников будет предложено от 2 до 6 миллиардов долларов для достижения целевой суммы в 20 миллиардов долларов.

"Это может быть помощь или заем", - отметил он.

Помощь Украине должна стать ключевым вопросом на июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре, где президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на полях мероприятия.

На что планируют потратить средства

В случае согласования выделения средств весь финансовый ресурс планируют немедленно инвестировать в оборонный сектор.

В частности деньги должны направить на:

  • укрепление противовоздушной обороны и закупка дальнобойного оружия;
  • массовое приобретение беспилотников, боеприпасов и современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • осуществление прямых государственных закупок у отечественных украинских оборонных компаний;
  • расширение взносов по Перечню приоритетных потребностей Украины (PURL).

"Окно возможностей имеет свойство закрываться. Россия действует быстро и внедряет инновации. И если мы дадим ей время на очередную адаптацию, то можем потерять единственный настоящий шанс закончить эту войну путем реальных переговоров", - рассказал изданию чиновник.

Он подчеркнул, "если Россия создаст собственные ударные дроны среднего радиуса действия, это станет для нас катастрофой".

Удары по РФ

Напомним, с начала 2026 года Украина существенно нарастила количество ударов по военным и топливно-энергетическим объектам на территории РФ.

По подсчетам The Economist, если с 2022 года до конца 2024-го было зафиксировано 335 таких атак, то только в 2025 году их количество выросло до 658.

В этом году этот показатель может превысить 800. В частности, украинские силы регулярно наносят удары по российским НПЗ, нефтебазам и портовой инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев и в дальнейшем будет отвечать на российские атаки и применять против государства-агрессора "справедливые дальнобойные санкции".

Параллельно Силы обороны ведут операцию по ослаблению военной инфраструктуры оккупированного Крыма.

Так, существенные повреждения получили логистические маршруты противника.

После двух атак Чонгарский мост получил критические повреждения и сейчас непригоден для движения транспорта, что затруднило поставки российской группировки на южном направлении.

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