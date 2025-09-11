Украина должна производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с РФ, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, чтобы конкурировать с Россией в сфере беспилотников, Украина должна была выпускать по меньшей мере 400 тысяч дронов ежемесячно. Ведь это новая война, где технологии изменили само понимание боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Times .

Шмыгаль подчеркнул, что Россия ежедневно отправляет сотни дронов на украинскую территорию, используя их для ударов по военным и гражданским, нанося масштабные потери и разрушения.

"Эта новая война - это совершенно другой тип войны",- сказал министр.

Он также отметил, что как Украина, так и Россия уже применяют беспилотники, способные уничтожать противника без прямого участия оператора.

Шмыгаль подчеркнул, что в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина может создавать новые образцы вооружения и сразу испытывать их в реальных условиях войны.