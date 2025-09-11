ua en ru
Украина должна производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с РФ, - Шмыгаль

Украина, Четверг 11 сентября 2025 16:06
Украина должна производить 400 000 дронов в месяц, чтобы конкурировать с РФ, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Савченко Юлія

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, чтобы конкурировать с Россией в сфере беспилотников, Украина должна была выпускать по меньшей мере 400 тысяч дронов ежемесячно. Ведь это новая война, где технологии изменили само понимание боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию The Times.

Шмыгаль подчеркнул, что Россия ежедневно отправляет сотни дронов на украинскую территорию, используя их для ударов по военным и гражданским, нанося масштабные потери и разрушения.

"Эта новая война - это совершенно другой тип войны",- сказал министр.

Он также отметил, что как Украина, так и Россия уже применяют беспилотники, способные уничтожать противника без прямого участия оператора.

Шмыгаль подчеркнул, что в сотрудничестве с европейскими партнерами Украина может создавать новые образцы вооружения и сразу испытывать их в реальных условиях войны.

Напомним, в течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дронов-камикадзе большой дальности, которые Украина изготовит для наших военных.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что россияне копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что в вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка.

Также РБК-Украина писало, что анализ обломков сбитых "Шахедов" показывает, что враг все чаще применяет оборудование с mesh-модемами и курсовыми камерами. Это открывает возможность сделать беспилотники более управляемыми и превратить их в FPV-дроны.

Кроме того, в прошлом году Россия оснастила дроны-камикадзе "Шахед" спутниковой связью Starlink.

