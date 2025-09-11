Україна має виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з РФ, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, аби конкурувати з Росією у сфері безпілотників, Україна мусила б випускати щонайменше 400 тисяч дронів щомісяця. Адже це нова війна, де технології змінили саме розуміння бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню The Times.
Шмигаль підкреслив, що Росія щодня відправляє сотні дронів на українську територію, використовуючи їх для ударів по військових і цивільних, завдаючи масштабних втрат і руйнувань.
"Ця нова війна - це абсолютно інший тип війни", - сказав міністр.
Він також зазначив, що як Україна, так і Росія вже застосовують безпілотники, здатні знищувати противника без прямої участі оператора.
Шмигаль підкреслив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння та одразу випробовувати їх у реальних умовах війни.
Нагадаємо, протягом наступних 12 місяців Велика Британія профінансує тисячі дронів-камікадзе великої дальності, які Україна виготовить для наших військових.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни копіюють успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Він підкреслив, що у питанні розвитку безпілотників відбувається справжня технологічна гонка
Також РБК-Україна писало, що аналіз уламків збитих "Шахедів" показує, що ворог дедалі частіше застосовує обладнання з mesh-модемами та курсовими камерами. Це відкриває можливість зробити безпілотники більш керованими та перетворити їх на FPV-дрони.
Крім того, минулого року Росія оснастила дрони-камікадзе "Шахед" супутниковим зв'язком Starlink.