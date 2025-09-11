Україна має виробляти 400 000 дронів на місяць, щоб конкурувати з РФ, - Шмигаль

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, аби конкурувати з Росією у сфері безпілотників, Україна мусила б випускати щонайменше 400 тисяч дронів щомісяця. Адже це нова війна, де технології змінили саме розуміння бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню The Times .

Шмигаль підкреслив, що Росія щодня відправляє сотні дронів на українську територію, використовуючи їх для ударів по військових і цивільних, завдаючи масштабних втрат і руйнувань.

"Ця нова війна - це абсолютно інший тип війни", - сказав міністр.

Він також зазначив, що як Україна, так і Росія вже застосовують безпілотники, здатні знищувати противника без прямої участі оператора.

Шмигаль підкреслив, що у співпраці з європейськими партнерами Україна може створювати нові зразки озброєння та одразу випробовувати їх у реальних умовах війни.