Штрафов не будет. Ограниченно годным продлят срок повторного прохождения ВВК, - Верещук

В Украине ограниченно годным продлевают срок повторного прохождения ВВК до 5 июня. Поэтому ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти медкомиссию до 5 февраля, и не будут объявлять в розыск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

"Договорились, что до принятия вышеуказанного закона, ТЦК не будут применять штрафы к тем, кто не успеет пройти ВВК до 5 февраля, и не будут объявлять их в розыск . Соответствующая директива будет направлена по принадлежности", - отметила Верещук.

Также на совещании обсудили вопросы надлежащей организации процессов, чтобы после установления новых сроков люди смогли вовремя пройти ВВК.

В нем участвовали представители Минобороны, ВСУ, Минздрава, Командования Медицинских сил, а также председатель профильного парламентского комитета Александр Завитневич.

По ее словам, сегодня в Офисе президента провели рабочее совещание по вопросам прохождения ВВК ограниченно годными лицами.

Ограниченно годным нужно пройти ВВК

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил статус "ограниченно годных" в Украине. В связи с этим военнообязанные, которые имеют этот статус, должны были пройти военно-врачебную комиссию. На это этой категории дали 9 месяцев после вступления закона в силу - до 4 февраля 2025 года.

Недавно заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно не менее трех месяцев. Поэтому сроки прохождения планировалось продлить, чтобы военнообязанные смогли избежать штрафов.

Подробнее о ВВК для "ограниченно годных" - читайте в материале РБК-Украина.

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