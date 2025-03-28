Що загрожує обмежено придатним за непроходження повторної ВЛК: відповідь військкомату
Українці, яких визнали обмежено придатними, повинні будуть пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 6 червня. Якщо вони цього не зроблять, їх оголосять у розшук.
Про це заявив начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК і СП Віктор Полторакін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне".
Він зазначив, що для повторного проходження ВЛК обмежено придатні чоловіки мають отримати електронне направлення. Це можна зробити як у ТЦК, так і через "Резерв+" - у застосунку доступна можливість формування запиту на отримання направлення. Після такого запиту начальник відповідного ТЦК та СП підписує направлення електронним ключем.
"Спроможність кожної ВЛК - 50 осіб на день, і якщо люди думають, що вони встигнуть пройти комісію в останні дні або тижні, то може статися, що їм не вдасться це зробити. Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам", - звернув увагу Полторакін.
За його словами, якщо обмежено придатний відмовиться від повторного проходження ВЛК, його оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Також йому загрожуватиме штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Повторна ВЛК
Нагадаємо, обмежено придатні чоловіки спочатку мали повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 лютого цього року.
Але за підсумками наради в Офісі президента було ухвалено рішення продовжити терміни, у які чоловіки можуть повторно пройти ВЛК, до 5 червня включно.
Варто зауважити, що статус "обмежено придатний" було виключено із законодавства минулої весни. Саме тому чоловікам із таким статусом потрібно повторно проходити ВЛК.
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