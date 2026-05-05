Что известно о заводе "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах, который поразила ракета "Фламинго"

Завод "ВНИИР-Прогресс" находится на расстоянии около 1000 км от границы Украины. Он производит компоненты для "Шахедов", а также ракет "Искандер-М" и "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Милитарный " и публикацию командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Завод входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Он занимается производством для армии агрессора ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности модули типа "Комета".

Они активно используются в беспилотниках, в том числе дронах-камикадзе типа "Шахед", а также в ракетах комплексов "Искандер-М", "Калибр" и комплектах планирования УМПК для авиабомб.

Кроме того, "ВНИИР-Прогресс" выпускает электротехническое оборудование: автоматические выключатели, реле и бесконтактные модули, поставляемые российскому флоту, в том числе для атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".

"Мадяр" рассказал, что в стране-агрессоре образовался "проходной двор", ведь элементы российской ПВО стянули в Москву, оставляя вражеские объекты беззащитными против украинских атак.

Удар по Чебоксарам

Напомним, в ночь на 5 мая ракетную опасность объявляли по меньшей мере в 18 областях России. В частности, сирены впервые прозвучали в Ханты-Мансийском автономном округе, который расположен в 2000 километрах от границы с Украиной.

Эпицентром ракетной угрозы стал город Чебоксары. По данным аналитиков, под удар попало предприятие "ВНИИР-Прогресс". После взрывов на территории завода начался масштабный пожар.