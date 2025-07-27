"Бесит несправедливость": жена игрока "Динамо" откровенно высказалась о футбольном комьюнити

За кулисами блестящих футбольных стадионов, где бушуют страсти и миллионы болельщиков следят за каждым движением игроков, существует свой, не менее драматический, мир. Это мир тех, кто всегда рядом со спортсменами - их семей.

Дарья Михайленко, жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Михайленко, решила разбить представления об идеальной жизни "жены футболиста" и в интервью РБК-Украина откровенно рассказала, что именно вызывает у нее настоящее раздражение в футбольном комьюнити.

На прямой вопрос, есть ли в футбольном и околофутбольном комьюнити люди, которые ее лично "бесят", Дарья дала ответ, который заставляет задуматься.

"Интересный вопрос. Меня не бесят люди, меня бесит несправедливость", - заявила она, дав понять, что ее недовольство направлено не на конкретных лиц, а на саму систему и принципы, царящие в этой среде.

Это явно четкий намек на то, что за красивым фасадом скрываются моменты, которые могут глубоко обидеть и разочаровать.

Дарья Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Также Дарья не скрывает своего возмущения по поводу непоследовательности некоторых болельщиков, что, очевидно, является частью той самой "несправедливости", о которой она говорит.

"Меня очень злит, когда ребята проигрывают - на них говорят неприятные вещи, а когда выигрывают - они их любят. Абсурд", - отметила Дарья.

Она подчеркнула, что, несмотря на такую критику, на их семью это никак не влияет.

Дарья Михайленко (фото: instagram.com/mykhailenko_dasha)

Дарья всегда стоит горой за своего мужа, ведь прекрасно понимает, насколько тяжелым и эмоционально изнурительным является труд профессионального спортсмена.