Что происходит сейчас в Покровске: в ДШВ рассказали новые детали боев

Сегодня российские войска смогли закрепиться в южных кварталах Покровска. Северная часть города остается под контролем ВСУ.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте".
Как рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер, российские подразделения пытаются продвигаться вглубь города, часто действуя открыто и без маскировки.
"На подступах к самому Покровску россияне могут идти посреди поля, посреди белого дня. Они особо не прячутся, никак не пытаются замаскироваться. Это так дико выглядит, когда они пробуют это делать. Мы их ликвидируем, а за ними идут еще", - сообщил Лефтер.
По его словам, сегодня противнику удалось закрепиться в южных кварталах города. Четкой линии разграничения пока нет, однако условной границей является железная дорога. Северные районы остаются под контролем ВСУ, тогда как южные - находятся в серой зоне и частично под контролем россиян.
Украинские подразделения продолжают работать и в южной части, проводя рейды и зачищая кварталы.
"В южных окраинах россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но, конечно, там сложнее. Там происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и стараемся устраивать засады россиянам", - отметил офицер.
С начала декабря, по словам Лефтера, военные ликвидировали в самом городе около 60 российских солдат и ранили более 40 - это из тех, кого удалось подсчитать, реальные цифры могут быть другими.
Из-за погодных условий - частый туман и дожди - обеим сторонам трудно задействовать дроны, из-за чего часто сложно вести разведку. Пока стоит туман, россияне пытаются перетащить в город тяжелую бронетехнику, но это единичные случаи и украинские войска ее уничтожают. Легкую технику переносят быстрее и прячут.
Что же касается артиллерии, ее россияне установили на юге от города, в соседних населенных пунктах, и периодически обстреливают позиции украинских военных.
При этом в самом Покровске, как отметил Лефтер, продолжают жить люди. Еще в августе их, по информации местных властей, было около тысячи. Сколько сегодня - посчитать невозможно.
"По понятным причинам выяснить, сколько осталось в живых гражданских, нереально. Россияне заходят и на камеры показывают, как они "любят" местных, но, по большому счету, люди в Покровске гибнут от их оружия и от их действий", - рассказал он.
Эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление.
Российские войска пытаются окружить город с нескольких сторон и перебрасывают туда дополнительные силы, привлекая оперативный резерв для захвата Покровско-Мирноградской агломерации.
Как рассказал Сергей Лефтер, для подкрепления россияне забросили на Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию, которую ранее фиксировали в Киевской области в 2022 году.
В то же время по информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, на Покровском направлении сконцентрировано более 140 тысяч российских военных.
По данным утренней сводки Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении Силы обороны остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях двух десятков населенных пунктов.