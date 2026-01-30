ua en ru
Конец ядерного шантажа: Украина призвала изгнать РФ из Совета управляющих МАГАТЭ

Пятница 30 января 2026 16:18
Фото: Денис Шмыгаль, министр энергетики Украины
Автор: Валерий Ульяненко

Украина призвала приостановить членство России в Совете управляющих МАГАТЭ. Кроме того, инициировано внесение изменений в Устав агентства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля.

"Государство, которое намеренно подрывает ядерную безопасность, не может принимать полноценное участие в главном политическом органе агентства", - подчеркнул он.

Шмыгаль отметил, Россия "системно и целенаправленно" атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских АЭС.

"Это - подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ", - говорится в его заявлении.

Ситуация с Запорожской АЭС

Министр также отметил ситуацию с временно оккупированной Запорожской АЭС, которая за годы полномасштабной войны уже 12 раз полностью теряла внешнее электроснабжение.

"Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против "Росатома" и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос приостановления членства России в Совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в Устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что пришло время "ввести реальную ответственность за акты агрессии, подрывающие ядерную безопасность".

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года. За это время страна-агрессор неоднократно пыталась узаконить контроль над объектом, нарушая нормы международного права.

Отметим, последние действия "Ростехнадзора" расценивают как очередное проявление ядерного шантажа, что усиливает угрозы безопасности региона и всего мира.

В январе этого года МАГАТЭ договорилось с Украиной и Россией о временном прекращении огня возле ЗАЭС. Это позволит отремонтировать последнюю резервную линию электропередачи к станции. Ремонтные работы начались 18 января.

