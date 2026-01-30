Из-за ударов РФ МАГАТЭ проверит безопасность украинских атомных станций, - Bloomberg

Российские удары по энергосистеме Украины создали новые серьезные риски для безопасности действующих атомных электростанций. Из-за угрозы потери стабильного электроснабжения МАГАТЭ срочно собрало внеочередное заседание в Вене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Атаки РФ по энергетике обострили риски для украинских АЭС

В публикации издания отмечается, что Украина столкнулась с резким ростом рисков ядерной безопасности из-за системных атак России на энергетическую инфраструктуру. Ударам подвергаются объекты, которые обеспечивают стабильное электроснабжение трех работающих атомных электростанций.

Именно поэтому дипломаты инициировали экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы оценить последствия атак Кремля для работы украинских ядерных реакторов.

Длительные обстрелы не только оставили миллионы людей без света и отопления зимой, но и приблизили риск ядерной аварии.

В отличие от других типов электростанций, атомные объекты критически зависят от постоянного внешнего электроснабжения - оно необходимо для работы систем охлаждения и безопасности. Его потеря может привести к перегреву ядерного топлива и опасному радиационному выбросу.

МАГАТЭ срочно оценивает угрозу ядерной безопасности и уязвимость инфраструктуры

Посол Нидерландов при МАГАТЭ Питер Потман заявил, что агентство имеет дело со "значительными и растущими рисками", а перспектива аварии "опасно близка к реальности".

Европейские страны требуют от МАГАТЭ детальную оценку уязвимости украинской ядерной инфраструктуры уже к следующему месяцу.

Сейчас миссия агентства в Украине проверяет критически важные подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии к АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси подчеркнул, что любое повреждение этой инфраструктуры непосредственно подрывает ядерную безопасность и должно быть недопущено.