Что предусматривает мирная сделка между Арменией и Азербайджаном: появился текст

Понедельник 11 августа 2025 17:17
Что предусматривает мирная сделка между Арменией и Азербайджаном: появился текст Фото: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер Армении Никол Пашинян (flickr by The White House)
Автор: Иван Носальский

Армения и Азербайджан на прошлой неделе подписали мирное соглашение. В частности, страны пообещали не применять силу друг против друга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст мирного соглашения, который обнародовала пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Мирная сделка предусматривает, что Армения и Азербайджан "не имеют территориальных претензий друг к другу и не будут выдвигать таковых в будущем". Страны пообещали уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга.

"Стороны не будут предпринимать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий, направленных полностью или частично на нарушение или подрыв территориальной целостности или политического единства другой стороны", - сказано в документе.

Также Армения и Азербайджан в рамках мирной сделки пообещали воздержаться от применения силы или угрозы её применения против территориальной целостности или политической независимости в отношениях друг с другом.

Две страны больше не будут размещать на своих границах силы третьих сторон.

Мирная сделка предусматривает, что Армения и Азербайджан по итогам переговоров между пограничными комиссиями заключат еще одно соглашение о делимитации и демаркации государственной границы.

Мирное соглашение

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали мирное соглашение.

Конфликт Армении и Азербайджана сосредоточен вокруг Нагорного Карабаха - региона в Азербайджане, где до 2023 года большинство составляли этнические армяне. После распада СССР конфликт перерос в войну, а затем во Вторую Карабахскую войну 2020 года, когда Азербайджан вернул значительную часть территорий.

В 2023 году Азербайджан полностью восстановил контроль над Карабахом, что вызвало массовый отток армян.

