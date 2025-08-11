ua en ru
Що передбачає мирна угода між Вірменією та Азербайджаном: з'явився текст

Понеділок 11 серпня 2025 17:17
Що передбачає мирна угода між Вірменією та Азербайджаном: з'явився текст Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент США Дональд Трамп та прем'єр Вірменії Нікол Пашинян (flickr by The White House)
Автор: Іван Носальський

Вірменія та Азербайджан минулого тижня підписали мирну угоду. Зокрема, країни пообіцяли не застосовувати силу одна проти одної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст мирної угоди, який оприлюднила пресслужба Міністерства закордонних справ Вірменії.

Мирна угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан "не мають територіальних претензій одна до одної і не висуватимуть таких у майбутньому". Країни пообіцяли поважати суверенітет, територіальну цілісність, недоторканність міжнародних кордонів і політичну незалежність одна одної.

"Сторони не вживатимуть жодних дій, включно з плануванням, підготовкою, заохоченням і підтримкою таких дій, спрямованих повністю або частково на порушення або підрив територіальної цілісності або політичної єдності іншої сторони", - ідеться в документі.

Також Вірменія та Азербайджан у рамках мирної угоди пообіцяли утриматися від застосування сили чи загрози її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності у відносинах один з одним.

Дві країни більше не розміщуватимуть на своїх кордонах сили третіх сторін.

Мирна угода передбачає, що Вірменія та Азербайджан за підсумками переговорів між прикордонними комісіями укладуть ще одну угоду про делімітацію та демаркацію державного кордону.

Мирна угода

Нагадаємо, минулого тижня у Вашингтоні за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали мирну угоду.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану зосереджений навколо Нагірного Карабаху - регіону в Азербайджані, де до 2023 року більшість становили етнічні вірмени. Після розпаду СРСР конфлікт переріс у війну, а потім у Другу Карабаську війну 2020 року, коли Азербайджан повернув значну частину територій.

У 2023 році Азербайджан повністю відновив контроль над Карабахом, що спричинило масовий відтік вірмен.

