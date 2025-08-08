ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще одна победа Трампа: Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение

Пятница 08 августа 2025 23:16
UA EN RU
Еще одна победа Трампа: Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали историческое мирное соглашение между своими странами. Посредником выступил президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию подписания соглашения.

О чем соглашение

Сегодня, 8 августа, в Вашингтоне было подписано несколько документов, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.
Еще одна победа Трампа: Армения и Азербайджан подписали историческое мирное соглашение

Его текст состоит из 17 пунктов и пока остается конфиденциальным, однако некоторые детали уже известны. Документ направлен на нормализацию отношений между странами путем взаимного признания суверенитета и территориальной целостности, а также предусматривает развитие экономического сотрудничества.

Важным элементом соглашения является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с его анклавом Нахичевань. По данным СМИ, соглашение содержит положения об отказе сторон от международных исков и запрет на размещение войск третьих стран на общей границе.

Другие пункты, которые ранее появлялись в медиа обоих государств, касаются определения линии границы, обмена пленными и внедрения мер для поддержки беженцев и внутренне перемещенных лиц. Таким образом, документ должен стать комплексной основой для урегулирования длительного конфликта и налаживания сотрудничества между двумя странами.

Что известно о конфликте между странами

Противостояние между Арменией и Азербайджаном продолжается еще со времен распада СССР, когда Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года Азербайджан в результате своей "антитеррористической операции " взял под контроль весь Нагорный Карабах. До этого большинство населения Карабаха составляли этнические армяне, которые массово покинули территорию после завершения боевых действий.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах.

В итоге Азербайджану и Армении удалось договориться о перемирии. Сейчас стороны обсуждают возможность мирного соглашения. Текст соглашения стороны согласовали ранее.

При чем здесь Трамп и США

Президент США Дональд Трамп был заинтересован в подписании соглашения между Арменией и Азербайджаном. В частности, сейчас уже известно, что после подписания соглашения снимут ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

"Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга", - заявил Трамп во время совместного брифинга с Пашиняном и Алиевым.

Детально о том, как Трамп пытается завершить не только российско-украинскую войну, но и другие конфликты по всему миру - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ильхам Алиев Соединенные Штаты Америки Армения Азербайджан Дональд Трамп Никол Пашинян
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине