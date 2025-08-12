Что означают татуировки Усика: боксер впервые раскрыл их смысл

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик впервые откровенно поделился значениями своих татуировок на теле. Спортсмен, который недавно получил статус "абсолюта" в супертяжелом весе, рассказал об историях, стоящих за каждым рисунком, а также вспомнил реакцию матери, которая не была слишком одобрительной.

Патриотические рисунки и воспоминания о маме

В частности, боксер с улыбкой вспоминал о реакции своей матери, когда она впервые увидела его татуировку. Ее слова были не слишком одобрительные - она назвала сына "дураком".

На теле украинского чемпиона есть несколько патриотических татуировок, посвященных Украине. В честь победы на Олимпийских играх 2012 года Усик набил карту страны вместе с олимпийской символикой. Также на правой руке можно увидеть изображение монумента "Родина-мать" и герб Украины.

Татуировки, посвященные семье

Александр Усик также имеет татуировки, посвященные своим детям - Елизавете и Кириллу. Их имена вытатуированы на одной и другой руке.