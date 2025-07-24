Назван лучший боксер мира: на каком месте Усик в рейтинге ESPN

Александр Усик остается лучшим боксером мира вне весовых категорий (P4P) по версии авторитетного спортивного издания ESPN.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рейтинг , который обновился по итогам триумфального реванша Усика против Даниэля Дюбуа.

Отметим, что все 17 экспертов ESPN единогласно отдали первое место именно украинцу. Безоговорочное лидерство Усика в этом престижном рейтинге еще раз подчеркивает его исключительный талант и доминирование на мировой боксерской арене.

Топ-10 боксеров мира вне весовых категорий по версии ESPN:

Наибольшее количество представителей в топ-10 рейтинга сейчас имеет полутяжелый дивизион - сразу три боксера: Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев и Дэвид Бенавидес.

Потеряли свои позиции в топ-10 такие боксеры, как:

Шакур Стивенсон поднялся на три позиции, благодаря успешной защите титула WBC в легком весе против Уильяма Сепеды.

Например, мексиканец Джесси Родригес поднялся на пятую строчку, одолев Фумелелу Кафу техническим нокаутом и объединив пояса WBC и WBO во втором легчайшем весе.

Напомним, что в субботу, 19 июля, Усик одержал досрочную победу в своем втором поединке против британца Даниэля Дюбуа, нокаутировав соперника в пятом раунде.

Благодаря этой зрелищной победе украинец во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, объединив в своих руках пояса WBA, WBO, WBC и IBF.

Кроме того, Александр заработал за этот бой рекордный гонорар. И уже стало известно, какие налоги спортсмен заплатит в Украине.

Ранее Усик назвал самый ценный жизненный совет от отца, ведущий его к победам.