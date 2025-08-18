Что наденет Зеленский на встречу с Трампом: костюм или милитари-кэжуал?

Проблема дресс-кода на предыдущей встрече

28 февраля во время визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский появился на встречу с главой США в темном свитшоте и брюках цвета хаки.

Это вызвало негативную реакцию Трампа.

"Он сегодня очень вырядился", - с иронией заметил он.

Зеленский и Трамп (фото: Getty Images)

Некоторые американские чиновники считают, что именно такой выбор наряда частично повлиял на неудачный ход переговоров.

Какой образ выберет на этот раз

Как утверждают источники, Владимир планирует прибыть в Белый дом в том же темном пиджаке, который носил на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

"Это будет "костюмный стиль", но не полный костюм", - пояснил один из собеседников

Этот выбор уже ранее произвел впечатление: именно на саммите НАТО Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения появился в деловом пиджаке.

"Зеленский приехал как нормальный человек, не сумасшедший, и был одет как тот, кто должен быть в НАТО. ... Поэтому они имели хороший разговор", - прокомментировал тогда один из американских чиновников.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (фото: Офис Президента)

Что думают в лагере Трампа

Один из советников Трампа с долей юмора отметил, что появление Зеленского в классическом костюме "было бы хорошим знаком для мира".

"Мы не ожидаем, что он это сделает", - добавил он.

"Было бы замечательно, если бы он надел галстук, но мы не ожидаем, что он это сделает", - сказал другой чиновник.

Источники также рассказали, что тогдашнего вице-президента Джей Ди Вэнса даже больше раздражали не внешний вид, а манера поведения Зеленского во время прошлой встречи.

На этот раз, по информации источников, Зеленский не планирует надевать галстук.

"Костюм - после победы"

Президент Украины отказался от классического костюма с начала полномасштабного вторжения России.

Ранее экс-президент Польши Анджей Дуда высказывал пожелание увидеть Зеленского в костюме на международном саммите - это бы символизировало конец войны.

Кстати, во время встречи в Овальном кабинете в феврале один журналист прямо спросил Зеленского: "Почему вы не носите костюм? У вас есть костюм?".

Владимир Зеленский (фото: rada.gov.ua)

На что Зеленский ответил: "У вас какие-то проблемы?"

"Многие американцы имеют проблемы с теми, кто не уважает дресс-код Овального кабинета", - уточнил журналист.

На это Владимир заверил, что наденет костюм после того, как закончится российско-украинская война.