От Аляски до Вашингтона. Три сценария встречи Зеленского с Трампом

О том, чего ждать от сегодняшней встречи украинского и американского президентов в Белом доме и как Украину будут продавливать на территориальные уступки – читайте в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Сверхинтенсивная дипломатия, начавшаяся с визитом Стива Виткоффа в Москву 6 августа, не сбавляет обороты. Буквально на третий день после встречи с Путиным на Аляске Дональд Трамп в Вашингтоне будет принимать Владимира Зеленского и группу европейских лидеров. А источники Axios сообщают, что в США хотели бы провести трехсторонний саммит Трамп-Зеленский-Путин уже в эту пятницу, 22 августа – хотя такая скорость выглядит фантастичной даже по нынешним меркам.

Сама встреча на Аляске, скорее, пошла по наихудшему из сценариев, которые накануне описывало РБК-Украина. Несмотря на многодневную подготовку европейскими лидерами, Трамп напрочь забыл о своей главной задаче – выбить из Путина согласие на прекращение огня. Напротив, он, похоже, полностью воспринял предлагаемый Путиным подход – никаких временных перемирий, нужен сразу "всеобъемлющий мирный договор". Который, конечно, будет учитывать "устранение первопричин конфликта" и "законные интересы России в сфере безопасности".

Более того, Трамп, судя по утечкам в западные СМИ, еще и согласился с российским видением этих "интересов" – в частности, в вопросе уступок Украиной своей территории.

Впрочем, фатального сценария пока все же удалось избежать – Трамп публично соглашается, и даже подчеркивает, что без согласия Украины никаких договоров заключить не удастся.

Владимир Путин и Дональд Трамп на Аляске (фото: Getty Images)

Объяснять, почему Украина не может согласить на российские условия, Трампу будет лично Зеленский. Что важно – в компании ряда европейских лидеров, среди которых и те, кому Трамп весьма симпатизирует: президент Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.

Таким образом, вероятно, удастся уменьшить риск "Овального кабинета №2" – ведь озвученные (и похоже, поддержанные) Трампом требования Кремля к Украине не могут не вызвать у Зеленского бурную реакцию – с не менее бурным ответом хозяина площадки. Тем не менее, согласно графику, сперва Трамп все же проведет час лицом к лицу с Зеленским, европейцы должны присоединиться позже. Но даже если скандала удастся избежать, дальнейший ход событий не менее непредсказуем, чем после встречи на Аляске.

Трампа удается переубедить

Совместными усилиями Зеленский, Мелони, Стубб и компания могут вернуть Трампа в правильное русло, уничтожив мыслевирусы, которые на Аляске ему в голову подсадил Путин. В частности, объяснить, что для нормального разговора о мире для начала все же надо прекратить стрелять; что Россия отнюдь не побеждает на поле боя, а ее армия отнюдь не непобедима; что "отказ" Путина от продвижения в Херсонской и Запорожской областях – пустой звук, поскольку Россия давно там не продвигается; что никакие "гарантии" от России невозможны в принципе и так далее.

Если сегодняшние гости Овального кабинета действительно смогут убедить Трампа в этих несложных вещах, тогда перед американским лидером возникнет новая развилка: как действовать дальше, ведь с "другом Владимиром" на Аляске уже удалось "договориться о многих вещах". Возможно, стоит ожидать нового визита Виткоффа в Москву, с обновленным пакетом установок. И дальнейших раундов встреч, переговоров и консультаций.

Но с учетом заметного нетерпения Трампа, количества времени и усилий, которые он в последние дни вложил в "достижение сделки", такой сценарий выглядит откровенно маловероятным.

Трамп выходит из игры

Гораздо более возможной выглядит другая реакция американского лидера на упорство со стороны Украины и Европы, их нежелание соглашаться с кремлевскими условиями – Трамп в очередной раз поймет, насколько все-таки далеки позиции Украины (+Европы) и России, и сблизить их невозможно. Потому самое время выполнить свою давнее обещание – полностью отстраниться от переговоров, просто "уйти".

Мол, я сделал все, что мог, но "они хотят воевать дальше" – и я никак не могу этому помешать, значит, пусть воюют.

Здесь, конечно, возможны два подварианта, ведь уйти тоже можно по-разному. Либо громко хлопнув дверью, возложив бОльшую долю вины на Украину и прекратив ей поставки любой помощи. Либо оставив функционировать недавно запущенную программу PURL, по которой Европа покупает оружие для Украины.

Второй вариант вполне укладывается в логику и риторику американского руководства: просто так помогать Украине мы точно не будем, но если Европа готова платить – тогда проблем нет, это бизнес. Европа со своей стороны выглядит более бодрой и скоординированной, чем несколько месяцев назад, но, тем не менее, все признают, что без активного участия США никакая конструкция гарантий безопасности невозможна.

Трамп ставит ультиматум

Наконец, пока самый вероятный сценарий – Трамп, с учетом его очевидного желания все же "закончить войну" и получить за это награду в виде "Нобеля", не хлопнет дверью просто так. А выставит Украине, по сути, ультиматум: или идти на российские условия, или никакой поддержки.

Главный элемент ультиматума – безусловно, территории, а именно вывод украинских войск со всего Донбасса. Хотя среди "хотелок" Путина есть и другие требования, вроде статуса русского языка и российской церкви, по информации РБК-Украина, основной акцент делался именно на территориальных вопросах.

Буквально накануне встречи появились и подтверждения того, что вопрос Донбасса будет сегодня главным. "Завтра Зеленский скажет нам, какие территории он готов отдать Путину", – заявил в воскресенье Виткофф. А сам Трамп перепостил в Truth Social сообщение о том, что Украине лучше отдать какие-то земли сейчас, потому что в случае продолжения войны "она потеряет еще больше". Позже Трамп довольно прозрачно намекнул, что среди уступок, которые он намерен выбить из Украины – отказ от возвращения Крыма.

Впрочем, есть и другие сигналы: к примеру, госсекретарь Марко Рубио почти одновременно с Виткоффом заявил, что никто не будет заставлять украинцев отдавать все территории, на которые претендует Россия. Подразумевается ли, что в видении Госдепа Украина может отдать какую-то часть из них – неизвестно. Вероятно, такая разноголосица свидетельствует, что в команде Трампа в целом есть разные мнения по поводу того, насколько стоит "прожимать" Украину. А Рубио обычно относят к условному "проукраинскому" крылу в администрации Трампа, в отличие от того же Виткоффа.

Так или иначе, если Трамп поставит ребром вопрос территорий перед Зеленским, на развилке окажется уже украинский президент.

Зеленский и европейские лидеры звонят Трампу, май 2025-го (фото: facebook.com/zelenskyy.official)

С одной стороны, за последние дни он многократно заявлял о том, что Украина свои территории отдавать не будет, то же самое озвучивалось в телефонных разговорах с Трампом. "Нам нужны реальные переговоры. Это означает, что они могут начаться там, где сейчас находится линия фронта. Контактная линия – это лучшая линия для разговора. Европейцы поддерживают это", – заявил Зеленский в воскресенье.

Любой существенный отход от линии фронта имеет колоссальный потенциал для внутреннего конфликта. Подобной "зрады" за все три с половиной года большой войны не было даже близко. И собеседники издания в президентской команде это тоже понимают.

Уже сейчас, как только тема "обмена территориями" появилась в информационном пространстве, в соцсетях идут жаркие дебаты. Можно представить их масштаб (с потенциальным выходом в оффлайн), если уступка территорий из сценария превратится в реальность. Не только для команды Зеленского, но и для всей Украины это может привести к самым печальным последствиям.

Но возможны ли в принципе какие-то компромиссы? На этот счет ясности нет, источники РБК-Украина дают противоречивые сигналы.

В теории, конечно, в обмен на такую весомую уступку, как сдача территории, можно попробовать получить довольно много: прежде всего, никаких ограничений на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Во-вторых, действительно весомые гарантии, лучшая из которых – оружие.

В администрации Трампа одной из таких видят некие обязательства Украины перед США, аналогичные пятой статье Североатлантического договора – о коллективной обороне стран-членов НАТО. То есть, когда нападение на одну страну считается нападением и на ее партнеров. Впрочем, в действенности пятой статьи есть большие сомнения даже у некоторых действующих членов НАТО, что уж говорить о ее применении к Украине в неком гибридном формате.

Еще более эфемерной выглядит другая гарантия, озвученная Виткоффом – некое "законодательное обязательство" России больше не нападать на Украину и Европу. Вес подобного обязательства не будет превышать "гарантий", предусмотренных Будапештским меморандумом.

Сам Виткофф занимается темой российско-украинской войны сравнительно недавно. Иначе он мог бы вспомнить заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова от июня 2022 года: "Мы ни на кого не нападали". Так "не нападать" страна-агрессор может еще много раз, и никакие "законодательные обязательства" тому априори не помеха.

Но донести все эти аргументы до Трампа, притом так, чтобы не вывести его из себя – задача с тремя звездочками. Потому сегодня, возможно, Зеленского ждет один из самых сложных дней всей большой войны.