Що одягне Зеленський на зустріч з Трампом: костюм чи мілітарі-кежуал?

Білий дім звернувся до українських чиновників із питанням, чи буде президент Володимир Зеленський у костюмі під час запланованої на понеділок зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання Axios.
28 лютого під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський з'явився на зустріч з главою США у темному світшоті та штанах кольору хакі.
Це викликало негативну реакцію Трампа.
"Він сьогодні дуже вирядився", - з іронією зауважив він.
Деякі американські посадовці вважають, що саме такий вибір вбрання частково вплинув на невдалий хід переговорів.
Як стверджують джерела, Володимир планує прибути до Білого дому в тому ж темному піджаку, який носив на саміті НАТО в Нідерландах у червні.
"Це буде "костюмний стиль", але не повний костюм", - пояснив один зі співрозмовників
Цей вибір вже раніше справив враження: саме на саміті НАТО Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення з'явився в діловому піджаку.
"Зеленський приїхав як нормальна людина, не божевільний, і був одягнений як той, хто повинен бути в НАТО. ... Тож вони мали гарну розмову", - прокоментував тоді один з американських посадовців.
Один із радників Трампа з часткою гумору зазначив, що поява Зеленського у класичному костюмі "була б добрим знаком для миру".
"Ми не очікуємо, що він це зробить", - додав він.
"Було б чудово, якби він одягнув краватку, але ми не очікуємо, що він це зробить", - сказав інший чиновник.
Джерела також розповіли, що тодішнього віцепрезидента Джей Ді Венса навіть більше дратували не зовнішній вигляд, а манера поведінки Зеленського під час минулої зустрічі.
Цього разу, за інформацією джерел, Зеленський не планує одягати краватку.
Президент України відмовився від класичного костюма з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Раніше експрезидент Польщі Анджей Дуда висловлював побажання побачити Зеленського у костюмі на міжнародному саміті - це б символізувало кінець війни.
До речі, під час зустрічі в Овальному кабінеті у лютому один журналіст прямо спитав Зеленського: "Чому ви не носите костюм? У вас є костюм?".
На що Зеленський відповів: "У вас якісь проблеми?"
"Багато американців мають проблеми з тими, хто не поважає дрес-код Овального кабінету", - уточнив журналіст.
На це Володимир запевнив, що одягне костюм після того, як закінчиться російсько-українська війна.
