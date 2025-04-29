Что выберет Трамп: давление на Россию или выход из переговоров, - мнение политолога

Президент США Дональд Трамп разочарован, что не может быстро завершить войну в Украине. Поэтому он может как ввести жесткие санкции против РФ, так и вообще выйти из переговорного процесса.

"Зная Трампа, насколько мы можем его знать, оба эти варианта, они вероятны. И то, что там Трамп как-то может активизироваться в контексте каких-то конкретных шагов, как и то, что Трамп может сказать: "Да, вы все там не хотите мира, я на вас обиделся, занимайтесь дальше сами своими проблемами", - отметил политолог.

Разочарование Трампа

По его мнению, выход Трампа из переговорного процесса по завершению войны в Украине абсолютно не исключен. Тем более, что и сам президент США и его окружение в последнее время интенсивно об этом намекает.

"Поэтому, знаете, это все прогнозировать достаточно трудно. Очевидно, что Трамп реально разочарован этим переговорным процессом. Потому что он очевидно оказался совсем не таким, как он сам себе рисовал и как рисовали многочисленные посредники со стороны России", - рассказал Олещук.

Переговоры с Россией

Он предполагает, что россияне вели разговоры с Трампом еще начиная с избирательной кампании. Вероятно, было много разговоров о том, что это "война Байдена", поэтому сейчас Трамп это повторяет.

"Было много разговоров, что "это все потому, что Байден хотел затянуть Украину в НАТО", а "завтра мы с вами договоримся, а все будет прекрасно", "нам главное как-то остановить войну", "главное нам как-то спасти лицо", "мы быстро все заморозим" и так далее.И Трамп, очевидно, во все это верил", считает эксперт.

Именно поэтому президент США, по мнению политолога, так уверенно и четко говорил, что быстро завершит войну за день, за месяц, за сто дней. А потом, когда Трамп столкнулся с реальной Россией, то стало понятно, что никаких дипломатических лавров он не получит.

Лавры миротворца

"Никакая там Нобелевская премия мира ему не светит. Или другие какие-то награды за то, какой он "прекрасный миротворец". И это действительно, видимо, серьезно Трампа разочаровывает. Потому что он же во все это заходил ради лавров, ради почета, ради того, чтобы показать, какой он "великий миротворец", какой он гениальный политик и дипломат. А оказывается, что в конечном счете надо или продолжать линию Байдена и признавать, что просто так с Россией не договоришься", - добавил политолог.

По словам Олещука, теперь у Трампа есть два пути: задействовать качество элементы военного и санкционного давления или просто позорно бежать из процесса и сказать "Я ни на что не способен".

Потенциальный позор

"Ну, конечно, он такого не скажет. Он скажет, что это "война Обамы", это "война Байдена" и так далее. Но все равно будет выглядеть позорно. Он, видимо, это понимает. С другой стороны для него тоже неприятно признать, что в принципе политика администрации Байдена была не то, чтобы правильная, но особых альтернатив нет. И, короче говоря, вырисовывается, что весь этот процесс ничего, кроме позора потенциального, ему в принципе не несет", - добавил Олещук.

Понятно, что Трампу это все не нравится, и он постоянно об этом говорит, добавил политолог.

"Потому что он ждал быстрой дипломатической победы, лавров и почитания, а ничего из этого не получил. И уже понимает, видимо, что не получит. То есть никаких там дипломатических блицкригов не будет. Будет все очень сложно, непросто и потребует значительных усилий", - подытожил эксперт.